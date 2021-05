L’art rupestre et ses différences de styles

« L'histoire du style et de l'analyse du style pour les dessins paléolithiques, c'est compliqué et ça a beaucoup changé depuis la découverte de la grotte Chauvet en 94 » explique Carole Fritz, Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, et au laboratoire TRACES du CNRS de l’université Toulouse II. « Il s'avère qu'avant, on avait une méthode de travail qui avait été mise en place par un grand historien qui s'appelle André Leroi-Gourhan. Il a écrit un livre, en 1965, qui s'appelle "Préhistoire de l'art occidental", où il expliquait que les styles paléolithiques, c'était simple : on partait de l'Aurignacien, c'est-à-dire les premières périodes aux alentours de 36.000, avec des dessins un peu frustes, pour arriver jusqu'au Magdalénien, à la fin du paléolithique supérieur, où on avait des dessins très naturalistes, c'est à dire des dessins qui ressemblaient beaucoup à l'animal que l'on voyait dans la prairie. Or, la grotte Chauvet, à moins 36.000 ans, nous montre que cette évolution stylistique dans le temps n'existe pas. »

Carole Fritz est l’auteur d’un ouvrage de référence exhaustif sur l’art préhistorique : « L’art de la Préhistoire »