L'environnement de Cro-Magnon, 28 à 30.000 ans avant le Présent

L’homme de Cro-Magnon a vécu aux Eyzies dans une période comprise entre 28 et 30.000 ans avant le présent. Propriétaire de l’abri de Cro-Magnon, abri qui a donné son nom à notre homme, Jean-Max Touron vous dépeint l’environnement de l’époque. Dépaysement assuré…

"Ces hommes, femmes et enfants qui vivaient là étaient dans un climat très froid", rappelle Jean-Max Touron. "C'était la glaciation de Würm (de 115.000 à 11.700 ans avant le Présent, NDLR). La végétation était totalement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. On avait des températures qui pouvaient descendre à moins 30, moins 40 !"

"On était dans une espèce de steppe avec des troupeaux de rennes, des mammouths et de la faune qui vit sous un climat froid, comme le glouton, le cheval préhistorique, le lion des cavernes, l'ours des cavernes... Donc un environnement qui paraît très hostile. Il fallait donc survivre..." D'après de récentes études que je viens de mener devant mon miroir, pas loin d'un radiateur et avec un chat dans les pattes, il semblerait que quelque chose ait effectivement survécu...