L'Homme du futur, selon Yves Coppens

Les Hominidés, sont une famille de primates rassemblant les genres actuels d’orang-outans, de gorilles, de chimpanzé et du genre Homo. Dans ce dernier genre dont nous faisons partie, il n’y a plus que nous : Homo Sapiens. Nous, dont Yves Coppens…

Neandertal, Erectus, Florès, Dénisovien et consorts ont disparu. Est-ce normal ? Est-ce à déplorer ? Ne serons-nous désormais à jamais qu’une seule race d’Hommes ? Voici l’avis d’Yves Coppens…

« A l’heure actuelle, en effet, nous sommes tous les Homo Sapiens » constate le paléoanthropologue Yves Coppens. « On est tous de la même origine. Cette origine est Africaine, uniquement, et c’est à partir de l’Afrique que cette Humanité s’est déployée. A travers l’Afrique d’abord, et puis à travers l’Eurasie ensuite, et puis l’Amérique, et l’Océanie enfin. Cette Humanité, en effet, est étonnamment homogène, malgré ces différences qui vont de soi, puisque chaque population s’adapte à son environnement. Alors, que dans l’avenir, les choses changent ? Bien sûr ! Tout a changé depuis toujours, donc il n’y a pas de raison que ça ne change plus ! »

Yves Coppens pense qu’un jour une expédition sur Mars pourra se faire… « Et s’il y a une petite colonie humaine sur Mars (…) qu’est-ce qui se passera ? Y’aura pas les budgets ! Donc il faudra attendre un certain nombre d’années, puis peut-être de centaines d’années, puis peut-être de milliers d’années, et quand on ira voir les copains sur Mars, ils auront des allures bien différentes de ceux qu’on avait quittés quelques temps auparavant… »