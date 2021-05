L’Homme et les cétacés préhistoriques

« Le monde de la recherche s'intéresse de manière croissante aux relations entre les hommes préhistoriques et les cétacés » souligne le préhistorien Alexandre Lefebvre, « et plus généralement entre les hommes préhistoriques et le monde littoral. On s'y intéresse de plus en plus, et ce depuis une vingtaine d'années maintenant. Il faut savoir qu’avant le tournant des années 2.000, on percevait les hommes préhistoriques comme étant essentiellement des chasseurs de l'intérieur des terres, qui tiraient l'essentiel de leur subsistance de l'exploitation optimale de certaines ressources terrestres et notamment des grands ongulés. On peut penser aux cerfs, aux rennes, aux bouquetins, en fonction des biotopes, mais on se rend compte depuis une vingtaine d'années que l'on était passé à côté de certains indices qui témoignent d'une exploitation également du milieu littoral. Pourquoi on n'avait pas vu ces indices dans les sites archéologiques ? Tout simplement parce que depuis la fin de la dernière glaciation, c'est-à-dire depuis 20.000 ans, suite au réchauffement global post-glaciaire, le niveau marin n'a cessé de s'élever de près de 120 mètres d'altitude. Il a ennoyé les littoraux préhistoriques avec eux, les sites côtiers de l'époque, dans lesquels on pouvait retrouver les indices directs de l'exploitation du milieu marin. »

Armes et outils fabriqués en os de grands cétacés vieux de 18,000 à 15,000 ans. 1 : Ermittia (Espagne) 2 : Tito Bustillo (Espagne) 3 : la Viña (Espagne) 4 : Isturitz (Pyrénées-Atlantiques, France) 5 : El Pendo (Espagne) 6 : Duruthy (Landes, France), - © Alexandre Lefebvre & Jean-Marc Pétillon

Cette série consacrée aux animaux de la préhistoire a été conçue avec la collaboration du Pôle d'interprétation de la Préhistoire des Eyzies, que nous remercions pour son concours.