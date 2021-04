L’homme était au cœur des préoccupations de Jean Gaussen, pionnier de la préhistoire en Dordogne

« Je vous propose une citation de mon père » dit Jean-Louis Gaussen, « écrite en 1980. « La préhistoire n'est pas seulement l'étude des paléo techniques, c'est avant tout celle de l'homme. Or, l'homme est inséparable de sa demeure. Il en choisit le site, l'emplacement, et la façonne selon ses besoins et ses goûts. Elle est le reflet de son activité et de son rang social. Ce sont là des renseignements que les abris sous roche, avec leurs riches vestiges, ne fournissent qu'avec difficulté. Connaître l'homme, son milieu, ses activités, et cela, au cours des années, des saisons et des jours, n'est-il pas le rêve du préhistorien ? » Mon père, aussi bien en Afrique qu'en Périgord, a eu un intérêt pour la préhistoire, mais corollairement, pour l'ethnographie des populations, c'est-à-dire pour leurs pratiques, leurs coutumes, la façon de vivre, leur habitat. En Afrique, ce qui l'a frappé, notamment, c'est qu'il a constaté une continuité dans les pratiques entre celles des hommes qui vivaient il y a plusieurs millénaires et celles des populations actuelles. »

Jean-Louis Gaussen est l’auteur du livre consacré à son père, intitulé « Jean Gaussen, ancien de la brigade Alsace-Lorraine, Médecin et Préhistorien ».