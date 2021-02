L’Homo Sapiens s’est installé sur les hauteurs de l’actuelle commune de Campagne, dans la vallée de la Vézère

Nous sommes dans la vallée de la Vézère, la bien nommée « Vallée de l’Homme »…

« L’un des intérêts de cette vallée, c’est la continuité de l’occupation humaine et les phénomènes de transition qu’on peut y voir » observe le guide conférencier Christophe Vigerie. « Campagne (commune située près du Bugue et des Eyzies, NDLR) a révélé il y a une trentaine, une quarantaine d’années à peu près, sur la colline qui est au-dessus du château médiéval et Renaissance, un éperon barré. Les éperons barrés, ce sont des structures défensives qui permettent à ces sociétés du néolithique récent de montrer leur autorité et la possession d’un territoire par une grosse bourgade sur un éperon en altitude, avec un seul point d’accès, en général barré par une fortification. »

Changement radical de l’économie : après avoir chassé et cueilli, on produit ce que l’on mange…