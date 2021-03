La datation de la grotte du sorcier et la statuette de la tortue

La tortue fait partie de l’ordre des reptiles, et possède la caractéristique de porter une carapace. Elle est apparue il y a plus de 200 millions d’année, et a fait étape, via une statuette, à la Grotte du Sorcier, aux Eyzies, un site qu’a étudié le préhistorien Romain Pigeaud.

La difficulté première du site de la grotte du sorcier, aux Eyzies, est de le dater…

« Le problème de cette cavité, c'est que lorsqu'il y a eu l'aménagement touristique, il n'y a pas eu vraiment de fouilles sur le sol » avance le préhistorien Romain Pigeaud, « et en tout cas d'après la tradition, d'après ce qu'on reporte, il n'y a pas de traces d'outils découverts dans le sol de la grotte qui auraient pu permettre de la rattacher à une culture particulière. Et puis il s'agit de gravures, donc il n'y a pas de charbon, on ne peut pas dater au carbone 14. Il y a eu le petit site à l'aplomb, celui où a été trouvée la tortue, qui a été fouillé dans les années 30 et dans lequel on a découvert du Magdalénien moyen. Sauf que la ressemblance avec Lascaux pose question. Vous savez que, pour l'instant, c'est très compliqué de dater la grotte de Lascaux. Récemment, on proposait une datation Solutréenne de la grotte de Lascaux, entre 18.000 et 21.000 ans, et puis une nouvelle étude a proposé de la rajeunir de nouveau et donc de la ramener au niveau du Magdalénien inférieur. Tant qu'on n'aura pas vraiment "calé" Lascaux, ce sera difficile de s'y retrouver. »

Peut-être la grotte du sorcier a-t-elle été fréquentée sur plusieurs millénaires par plusieurs cultures préhistoriques différentes…