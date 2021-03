La découverte en 1952 de la grotte du sorcier, aux Eyzies

« C'était une cavité qui a servi d'habitat troglodytique au Moyen-Âge » raconte le préhistorien Romain Pigeaud, « qui a été aménagé avec des espaces creux pour mettre des éléments (pour mettre la vaisselle, j'imagine). Ensuite, elle a servi d'étable. Puis des fouilles ont été faites à son aplomb dans un petit abri un petit peu plus au sud. Et ensuite, par curiosité, quelques personnes sont déjà allées se promener à l'intérieur. En 1952, le bison de l'entrée a été identifié, et c'est en 1953 que l'abbé Glory va identifier ce qu'il a d'abord cru être un félin. Il se révèlera être le fameux "sorcier"... »

Premier relevé du « Sorcier » réalisé par l’abbé Glory - Don Vrammout © MCC-Centre national de Préhistoire