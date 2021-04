La découverte par Jean Gaussen des fonds de cabanes préhistoriques de la moyenne Vallée de l’Isle

Jean-Louis, son fils, se souvient…

« Lorsque mon père achète la grotte de Gabillou, il n'a pas de connaissances particulières. Donc Il contacte l'Université de Bordeaux, et notamment François Bordes, qui était à l'époque le directeur des antiquités préhistoriques d'Aquitaine. Il vient à Neuvic. Ensemble, ils vont visiter Gabillou. Et puis il en profite pour lui montrer ensuite le site de Solvieux, sur la commune de Saint-Louis-en-l'Isle, et lui dit qu'il y a eu des vestiges qui ont été trouvés, mais enfin on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Mon père s'intéresse à ce site et il y ramasse pas mal d'outils de silex. Et puis, un jour, il a la curiosité de faire un sondage et là, il découvre un pavage en galets. Alors, il prévient à nouveau l'Université de Bordeaux qui revient. Puis, ensemble, ils font une première fouille et ils découvrent en effet un fond de cabane. Mais à l'époque, les historiens considèrent que les vestiges archéologiques, d'une époque qui se situe entre moins 12 000 et moins 20 000, ne peuvent être trouvés que dans les situations dites d'abris sous roche. Et en plein air, les préhistoriens considèrent qu'il n'y a pas de vestige, pas d'intérêt particulier... »

Jean-Louis Gaussen est l’auteur du livre consacré à son père, intitulé « Jean Gaussen, ancien de la brigade Alsace-Lorraine, Médecin et Préhistorien ».