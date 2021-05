La domestication des animaux au Paléolithique

« La domestication ne va pas de soi » explique l’archéozoologue Denis Loirat. « Les premiers animaux sont des animaux sauvages qu'on va commencer à contrôler, et donc d'abord à isoler du troupeau sauvage. On va commencer à les parquer, à les isoler, à les soigner, à les nourrir, à contrôler les naissances. Et tout cela, bien sûr, ça va avoir un impact. Alors, ça ne se fait pas sur quelques années, évidemment, il faut attendre une centaine d'années à peu près pour voir un véritable impact et un changement au niveau génétique, qui va se traduire pour nous, archéozoologues, au niveau anatomique, puisque c'est principalement ce qui va nous rester à observer lors des fouilles archéologiques. Ce processus de domestication entraîne une réduction de la taille des animaux, principalement des mâles, ce qui réduit la distinction entre les mâles et les femelles. Ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel. Au départ, ce n'est pas évident de distinguer un animal sauvage d'un animal en cours de domestication... »

Alors il faut bien imaginer, au départ, que ce sportif sur planche à roulettes était un loup… © Getty

Cette série consacrée aux animaux de la préhistoire a été conçue avec la collaboration du Pôle d'interprétation de la Préhistoire des Eyzies, que nous remercions pour son concours.