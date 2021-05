La domestication du loup à l’époque préhistorique

L’ours des cavernes et l’ours brun, au Paléolithique en Périgord

Dominique Armand est ingénieur d'études et archéozoologue, chargée de collection à l’Université de Bordeaux, et rattachée à l’UMR Pacéa. Elle étudie les relations que les hommes préhistoriques ont pu entretenir avec deux variétés d’ours au paléolithique : l’ours des cavernes et l’ours brun.