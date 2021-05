Les carnivores du Paléolithique en Dordogne

Philippe Fosse est paléontologue et archéozoologue au CNRS. A ce titre, il travaille sur les grands carnivores préhistoriques, d’un point de vue évolutif et d’un point de vue comportemental. Alors au paléolithique, en Dordogne, quels redoutables animaux pouvions-nous redouter de croiser ?...

« En Dordogne comme en France, il y a à peu près 30 ou 50.000 ans, les hommes paléolithiques qui se déplaçaient le long de la Vézère pouvaient rencontrer le lion des cavernes, l'hyène des cavernes, et lorsqu'ils allaient entrer dans les grottes, ils pouvaient rencontrer également l'ours des cavernes. Un autre grand prédateur du Paléolithique. » raconte l’archéozoologue Philippe Fosse. « Tout au long de la préhistoire, il y a eu énormément de grands prédateurs dans l'environnement naturel des hommes du Paléolithique. Et progressivement, au fil du temps, ces prédateurs vont disparaître. L'hyène des cavernes et l'ours des cavernes vont disparaître à peu près vers 30 ou 25.000 ans. Et puis, le lion des cavernes, lui, va perdurer jusqu'à l'extrême fin de la préhistoire, vers 12.000 ans puisqu'on a pu dater un exemple de restes de lions des cavernes provenant d'un site de Dordogne, vers 10.000 ans. Il y a des prédateurs qui vont exister un long moment en accompagnant les hommes du Paléolithique, et puis certains, au contraire, vont disparaître plus tôt. »

Crâne de hyène des cavernes - Grotte de Lunel Viel - Collections Musée national de Préhistoire - © Photo : Philippe Fosse

Cette série consacrée aux animaux de la préhistoire a été conçue avec la collaboration du Pôle d'interprétation de la Préhistoire des Eyzies, que nous remercions pour son concours.