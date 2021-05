La fondation de l’ancêtre de la commune de Saint-Félix-de-Villadeix, sur le site de La Peyrouse

© C. Coutelier

Depuis 2014, des prospections archéologiques se concentrent sur le site de La Peyrouse, à Saint-Félix-de-Villadeix, datant de l’âge du fer. Ces fouilles sont conduites par Eneko Hiriart, ingénieur de recherche au CNRS et membre du centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie.

« Les villes, dans l'espace européen continental, apparaissent au troisième siècle avant notre ère » constate l’archéologue Eneko Hiriart. « On a longtemps cru que les premières villes de cet espace-là étaient les oppida. Un oppidum, c'est un site fortifié, souvent en hauteur. Ce sont des sites qui apparaissent à la fin du deuxième siècle avant notre ère. Cela fait maintenant plusieurs décennies, 30-40 ans, qu'on voit qu'il y a en fait des réalités urbaines, des villes, quasiment deux cents ans avant les oppida. »

Un certain nombre de ces villes se situent sur le territoire de l’actuelle Nouvelle-Aquitaine.

« Le site de La Pérouse fait partie justement de ces toutes premières villes qui apparaissent donc en Aquitaine et même plus largement à l'échelle de l'Europe tempérée. On a pu distinguer justement, à travers les évidences matérielles, les indices archéologiques qu'on a recueillis sur le site, qu'il y avait une occupation très dense à partir du troisième siècle avant notre ère. »

Cette série a été conçue en étroite collaboration avec le Pôle d'interprétation de la Préhistoire des Eyzies, que nous remercions pour son concours.