La grotte de Cussac est l’objet de toutes les attentions

« Protéger une grotte ornée comme Cussac, c’est avoir une véritable protection de l’environnement dans lequel elle se trouve » juge Nathalie Fourment. « La grotte a été classée aux Monuments historiques peu de temps après la découverte (…). Et sur l‘intérieur, il faut respecter un protocole de cheminement très strict, s’équiper aussi de façon à éviter au maximum l’entrée de micro-organismes d’origine extérieure, de feuilles mortes, de champignons, etc. Donc on va dans la grotte avec des combinaisons, avec des bottes propres, et surtout, à l’intérieur, on respecte le cheminement, on ne touche pas les parois. La grotte étant vierge, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, en fait, qui, si on n’y prête pas garde, quasiment à chaque geste que l’on fait, sont susceptibles d’être détruits. »

A l'occasion des 20 ans de la découverte de la grotte de Cussac, un ouvrage collectif sur ce site orné et sépulcral sans équivalent vient de paraître aux éditions Confluences : « Grotte de Cussac : moins 30.000 ».