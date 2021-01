La grotte de Cussac et son étude en cours

« La grotte a été découverte en 2000, et puis il y a eu des premières expertises » rappelle Jacques Jaubert. « Après, il y a eu plusieurs années de mise en réserve du dossier Cussac, parce que le Ministère de la Culture devait procéder à l’acquisition des parcelles, faire des travaux, commencer un bilan climatique environnemental de la grotte, etc. En fait, ça s’est mis progressivement en place depuis 2007-2008, et notre programme a commencé en 2009. Depuis, nous sommes chaque année à l’étude dans Cussac. On a constitué un collectif de chercheurs, qui s’est progressivement complétée. A Cussac, on ne fouille pas, ou alors très, très peu. On fait de tout petits prélèvements, microscopiques et chirurgicaux. Nous, c’est plutôt une recherche qu’on qualifie de non invasive, c’est-à-dire qu’on travaille sur le terrain, mais sans rien toucher !... »

A titre d’exemple, plus d’un millier de gravures a été répertorié, et des vestiges humains sont à l’étude.