La mission d’accueil et d’orientation vers les autres sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

"Au niveau de l'accueil, nous avons pour mission d'orienter les publics", expose Lysiane Rodriguez, du Pôle d'interprétation de la Préhistoire des Eyzies. "Généralement, ça passe par une première information au niveau du comptoir d'accueil où le public vient nous voir, et on va sortir une carte simplifiée qui va en fait montrer tous les sites préhistoriques de la vallée qui sont ouverts au public. A partir de là, on va informer le visiteur sur toute cette offre, et surtout essayer de lui donner envie d'aller visiter les sites. On a un patrimoine qui est quand même très diversifié, et très important en nombre aussi."