La mort et les sépultures au néolithique

« Évidemment, ces gens-là, comme nous, étaient destinés à mourir… » sourit le préhistorien Christian Chevillot. « …et on va trouver plusieurs moyens en Dordogne d'honorer ces morts. Alors il y a deux éléments importants. On parle toujours de la Bretagne pour les Mégalithes. Je pense que d'ailleurs, c'est une image qui est fausse. C'est souvent les plus anciens, on est bien d'accord, puisqu'il y en a, qui datent de 6000 ans avant J-C, qui sont gigantesques. Mais la région qui a le plus de dolmens en France, c'est l'Aveyron, le Gard et la Lozère. Là où il y en a beaucoup plus qu'en Bretagne. Le Périgord n'est pas à la traîne ; on est le dixième département par nombre de Mégalithes, c'est-à-dire qu'on a recensé actuellement 183 Mégalithes, dolmens ou allées couvertes. Le dolmen, tel que vous le voyez actuellement, ce n'est que le squelette. Il était toujours recouvert d'un tumulus de terre ou un cairn de pierre et on mettait les morts dessous. Ce sont des sépultures collectives. »

Un autre mode d’enfouissement existait alors : la grotte sépulcrale. Dans le secteur de Neuvic, Christian Chevillot et son Association pour le Développement de la Recherche Archéologique et Historique en Périgord sont actuellement en train de travailler sur un site de ce type.