La Nuit des musées, samedi 3 juillet, au Musée National de Préhistoire des Eyzies

Au sein du Musée National de Préhistoire des Eyzies, Marie-Cécile Ruault-Marmande a en charge la programmation culturelle… Le samedi 3 juillet prochain, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, contes africains et concerts vont venir se mêler.

« Je ne vous cache pas que c’est un grand bonheur pour le Musée National de Préhistoire de participer à cette 17e édition » nous confie Marie-Cécile Ruault-Marmande, en charge de la programmation culturelle au Musée National de Préhistoire des Eyzies. « Ce sera l’occasion de célébrer de façon festive nos retrouvailles avec le public qui nous avait tant manqué pendant la période de confinement. »

La Nuit des musées au Musée National de Préhistoire des Eyzies - © Musée National de Préhistoire des Eyzies

Samedi 3 juillet, venez célébrer aux Eyzies la 17e édition de la Nuit européenne des musées ! L'occasion de découvrir ou redécouvrir, en nocturne et gratuitement, les collections du Musée national de Préhistoire. A la tombée de la nuit, vers 21h30, Oloma vous amènera en voyage à travers la brousse avec un répertoire de compositions directement inspirées de la tradition africaine. Au rythme des djembe, calebasse et dununs, ces chanteurs et danseurs de talent animeront les terrasses du musée.

Le Musée National de Préhistoire des Eyzies, vous proposera ensuite, à partir du 10 juillet, l’exposition « Homo Faber ».