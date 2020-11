La période du Magdalénien a tiré son nom du site de La Madeleine

Le Magdalénien est la dernière phase de la période du Paléolithique supérieur européen, comprise entre environ 17 000 et 12 000 ans avant le présent.

Ce terme de Magdalénien a été proposé par l'anthropologue français Gabriel de Mortillet, d'après le nom du site préhistorique de La Madeleine, à Tursac, où nous sommes en la compagnie de Marie Hamelin.

"On est sur un des plus grands gisements mondiaux. Le gisement fait environ 250 m. de long. La quantité d'objets qui y a été découverte est absolument colossale, ainsi que la variété de ces objets. On avait des objets purement artistiques comme le mammouth, comme le bison, mais également des objets utiles comme des grattoirs, des perçoirs, des burins, des aiguilles, des harpons, des propulseurs... C'est donc pour toutes ces raisons là que Gabriel de Mortillet, en 1868, décidera que La Madeleine sera site éponyme du Magdalénien."