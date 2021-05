La place de la Dordogne dans l’iconographie de l’art pariétal

« En réfléchissant, moi, je dirais le mammouth, et je pense que je ne me trompe pas » avance Carole Fritz, Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, et au laboratoire TRACES du CNRS de l’université Toulouse II. « Il faut savoir que le mammouth est très peu présent dans les Pyrénées, en Espagne. Par contre, en Dordogne, il y a toute une liste de sites : Combarelles, Font de Gaume, Bernifal, Rouffignac, bien sûr. Et je pense que cet animal est un des points d'accroche de ce que j'appellerais des mythes pour les paléolithiques de Dordogne. Reste à comprendre ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est le Mammouth qu'on trouve plus qu'ailleurs dans cette région. »

On l'a représenté parce qu'on le chassait uniquement, ou est-ce qu'on se dit qu'il est possible qu'on lui vouait un culte ?

« La majorité des animaux représentés ne sont pas des animaux que l'on consomme. Alors de ce lot, je vais enlever les bisons, les rennes, les chevaux, le cheval étant l'animal le plus représenté dans tout le paléolithique. Depuis moins 36.000, jusqu'à moins 12.000 ans. Il fallait bien qu'ils mangent et on va plutôt à la chasse au cheval, au bison et au renne plutôt qu'à la chasse au mammouth. (...) Ce qui se passe dans les grottes, ce n'est pas vraiment un culte aux animaux. Les uns avec les autres, ils racontent quelque chose. »

Carole Fritz est l’auteur d’un ouvrage de référence exhaustif sur l’art préhistorique : « L’art de la Préhistoire »