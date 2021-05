La représentation humaine préhistorique dans l’art rupestre en Dordogne

« Il faut savoir que la figure humaine dans le bestiaire paléolithique, c'est-à-dire dans l'ensemble des représentations paléolithique, elle est rare » tient à préciser Carole Fritz, Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, et au laboratoire TRACES du CNRS de l’université Toulouse II. « Elle représente à peu près 5% de la totalité du corpus, ce qui est très peu. Et en Dordogne, elle est statistiquement plus représentée qu'ailleurs, mais ça dépend de quoi on parle, en réalité. Par exemple, la figuration humaine, on va dire en action, ce qu'on appelle l'homme blessé, comme on peut le voir à Lascaux, ça, c'est une thématique plutôt en dehors d'une thématique de Dordogne. Après, quand on parle de représentation humaine hybride, c'est à dire mi-homme, mi-animal, ça, c'est plutôt une thématique qu'on va retrouver dans les Pyrénées. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est vraiment de Dordogne, ça, c'est clair, c'est les figures féminines stylisées, ces figures qu'on retrouve à la fin du Magdalénien. Ça, c'est typiquement de la Dordogne. »

La Vénus de Lespugue (Haute-Garonne), Paléolithique supérieur, statuette en ivoire de mammouth © Getty

Carole Fritz est l’auteur d’un ouvrage de référence exhaustif sur l’art préhistorique : « L’art de la Préhistoire »