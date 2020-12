La vallée de la Dordogne est aussi une vallée de l'Homme, en Périgord

"Sur Creysse, à l'est de Bergerac, il y a souvent, pour ne pas dire tout le temps, des prescriptions de diagnostic qui vont être préalables à des fouilles, pour aller observer s'il y a ou non des vestiges archéologiques enfouis." Explique Luc Detrain, Directeur-Adjoint Scientifique et Technique au Centre archéologique de Campagne. "Il se trouve que sur la commune de Creysse, sur les plateaux du Pécharmant, etc, c'est une espèce de - passez-moi l'expression - d'armoire à confitures de la préhistoire, où on a énormément de sites. Chaque fois qu'un privé va vouloir construire une maison, il va avoir droit à un diagnostic. Dans ce coin de Creysse, on commence à avoir une reconnaissance du sous-sol qui est assez importante et précise. Il n'y a pas toujours de fouilles, parce qu'il y a des endroits où c'est plus ou moins bien conservé." Dans ce dernier cas, il n'y a pas de prescription de fouilles ; la simple information du diagnostic suffit à caractériser l'occupation.