Lascaux est-elle la grotte présentant le plus bel exemple de l’art pariétal ?

Chercheur au CNRS, Carole Fritz est une spécialiste de l’art rupestre. Or le plus bel exemple de cet art se trouve peut-être, sans doute, assurément, dans ce lieu que l’on nomme « La Chapelle Sixtine de la préhistoire » : Lascaux.

« Au risque de vous décevoir, quand on dit que la grotte de Lascaux est unique, ça veut dire qu'on va faire des comparaisons » avertit Carole Fritz, Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, et au laboratoire TRACES du CNRS de l’université Toulouse II. « Moi, je ne suis pas pour faire les comparaisons entre grottes, car d'abord, chaque grotte a son unicité. On est dans des systèmes de représentation et des manières de faire qui sont différentes. Lascaux a sa spécificité. Faut pas oublier que c'est une petite grotte avec des espaces qui sont en fait englobants par rapport aux spectateurs. Les peintres, les dessinateurs ou les dessinatrices de Lascaux se sont servis de ça pour englober le spectateur dans la réalisation. C'est le cas de la salle des Taureaux. C'est le cas du diverticule axial. Si vous voulez, c'est une architecture naturelle et cette architecture naturelle a été scénographiée de manière exceptionnelle. C'est une des spécificités de Lascaux. c'est aussi la dimension géante des animaux. Quand vous avez un bison qui fait 5 mètres de long et que vous êtes face ou à côté de ce bison, vous voyez bien qu'il prend le dessus sur l'humain. »

Lascaux IV - Le Making of © Getty

Carole Fritz est l’auteur d’un ouvrage de référence exhaustif sur l’art préhistorique : « L’art de la Préhistoire »