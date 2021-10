Lascaux IV : présentation du site et Journée Européenne de l'art rupestre

Inaugurée en 2016 Lascaux IV est sans conteste une réussite, par le travail magistral effectué, l'aboutissement de trois ans de travail des ateleirs des fac-similés du Périgord qui ont oeuvré à la réalisation de la réplique intégrale de la célèbre grotte.

Lascaux IV marque le début d’une nouvelle aventure alliant l’émotion d’un art ancestral et la prouesse technologique. Cet espace invite les visiteurs à contempler et ressentir l’émotion authentique de la découverte de la grotte, à apprendre à l'observer et à réfléchir au contexte environnemental et culturel dans lequel elle a été réalisée.

Lascaux IV à Montignac - Copyrights : Philippe Rol

Tablette à la main, la visite guidée vous permettra de découvrir tous les secrets de Lascaux et de mieux comprendre ses peintures, ses gravures et son lien avec l’art contemporain en toute autonomie. Dans l’atelier vous plongerez avec plus de précision au cœur des peintures de la grotte et de détails marquants notamment la célèbre scène du Puits où vous pourrez admirez l’unique reproduction humaine de la "Chapelle Sixtine" de la Préhistoire !

Le site est labellisé Tourisme et Handicap afin de permettre l'accueil optimal de tous les publics. Le label a été attribué au site en 2019. Un guide vous accompagnera durant toute la durée de votre visite, 1h30 de découverte où vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions et de découvrir Lascaux dans les moindres détails.