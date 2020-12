Le Centre de ressources documentaire du pôle d’interprétation de la préhistoire des Eyzies

"Le Pôle d'interprétation de la Préhistoire accueille une médiathèque", explique Claire Peyre, Responsable de la documentation. "C'est un lieu qui est ouvert à tous, librement et gratuitement, où sont mis à disposition du public tout un ensemble de ressources documentaires. Alors il y a déjà une collection d'ouvrages ; on a à peu près maintenant plus de 4.000 ouvrages. C'est une collection qui a été développée vraiment pour le grand public ; on n'est pas une bibliothèque de recherche mais un espace ressource pour ceux qui veulent se documenter, s'initier à la préhistoire. Alors on a des ressources papier (ouvrages, revues), un fonds jeunesse important aussi, et puis toute une collection audiovisuelle de 400 films que l'on peut venir visionner."

Un espace numérique est également présent au sein de la médiathèque, avec 8 postes en libre accès.