Le destin exceptionnel du préhistorien et abbé Henri Breuil

Un autre éléments important concernant Henri Breuil, c'est sa volonté de refonte de la chronologie préhistorique, notamment celle du paléolithique.

C'est à nouveau en Dordogne et en Périgord que Breuil va revenir chercher un certain nombre de preuves de son idée sur la refonte de la classification préhistorique

Et puis arrive le 12 septembre 1940, une découverte majeure, celle de la grotte de Lascaux ...

Et qui va t on appeler pour authentifier la découverte ? Ce sera évidemment l'abbé Henri Breuil qui, entretemps, sera devenu, comme on l'appelle, le pape de la préhistoire et surtout le pape des grottes ornées