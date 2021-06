Le gisement préhistorique de Chancelade, à l’époque Magdalénienne, et sa pendeloque au bison

Yves Coppens et le pourquoi de la disparition de Neandertal

L'Homme de Neandertal a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale, jusqu'à environ 30.000 ans avant le présent. Physiquement plus robuste, plus lourd et plus trapu qu’Homo sapiens, il a néanmoins disparu. Yves Coppens lui-même se demande pourquoi…