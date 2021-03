Le maître-mot du préhistorien ? Un adverbe : « peut-être »…

« Heu… C’est vrai » avoue le paléoanthropologue Antoine Balzeau. « C’est à la fois peut-être, et toutefois vous vous rendrez compte aussi que souvent on donne des conclusions très rapides et très générales. C’est quelque chose qui est finalement assez étonnant parce que la préhistoire et l’évolution humaine ont la réputation d’être des disciplines qui changent tout le temps parce qu’on peut tout remettre en cause à partir d’une seule découverte ! Ça, on l’entend tout le temps. Dans les faits, ce n’est pas vrai ! Ce qui est remis en cause, ce sont les interprétations trop rapides. Celles où, justement, on n’a pas mis assez de peut-être… »

Antoine Balzeau est paléoanthropologue et chercheur au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, ainsi qu’au Muséum National d’Histoire Naturelle. Il a dirigé une équipe internationale pour une nouvelle étude du site Néandertalien de la Ferrassie, un site de référence.