Le métier d'un géoarchéologue de Campagne (Dordogne)

"Le métier de géoarchéologue consiste à l'application de toutes les sciences de la Terre, y compris la géologie, la géomorphologie, et surtout la pédologie qui est la science du sol, appliquée en archéologie." Explique Farid Sellami. "L'idée est de savoir de quoi sont constituées les couches sédimentaires où les vestiges archéologiques sont conservés. Et cela pour deux buts principaux. Le premier but, c'est de savoir comment ces couches se sont formées et leur impact sur la conservation des objets archéologiques. La deuxième chose, c'est de savoir quelles sont les conditions paléoenvironnementales et paléoclimatiques qui sont conservées dans le sol. Cela nous donne au final une idée du paysage et du climat dans l'environnement de l'homme préhistorique."