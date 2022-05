Le mobilier du néolithique découvert aux Vaures, à Bergerac

A Bergerac, la fouille du site des Vaures, menée par Pierrick Fouéré et une équipe de l’INRAP, a révélé l’existence, à travers les restes de trous de poteaux, de plus d'une trentaine de bâtiments du néolithique. Répartis sur environ deux hectares, certains de ces édifices se recoupent, ce qui témoigne de modifications dans l'organisation du village. Et ça et là, l’occupation humaine se retrouve à travers le mobilier…

Bergerac et ses alentours sont bien connus pour avoir été un lieu de production de silex de grande qualité durant la préhistoire. Le site des Vaures n’échappe pas à la règle, en plus de la découverte de quelques pointes de flèche et de débris de céramique.