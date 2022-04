Le Néanderlab, un laboratoire au cœur de la visite de "Néandertal l'expo, une saison en Nouvelle-Aquitaine"

Les œuvres d'art préhistoriques les plus notables, pour Nathalie Mèneteau

La vallée de l’Homme est un endroit où sommeille le souvenir de nos ancêtres et de leurs traces laissées, notamment, par leurs œuvres. Là, à Saint-Léon-sur-Vézère, Nathalie Mèmeteau travaille à les restaurer. Quelles sont celles qui lui ont donné le plus de travail, le plus de plaisir ?...