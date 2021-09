Le Parc du Thot : un espace dédié à la relation entre Cro Magnon et les animaux de son époque.

Dans cet épisode Laurent Corbel, directeur adjoint de la Semitour, structure qui a notamment pour mission la gestion du Parc du Thot, nous apprend son objectif principal : expliquer la relation entre Cro Magnon et les animaux vivant à son époque.

2 entités indissociables selon lui : « L’homme de Cro Magnon et l’animal sont intimement liés (…) l’animal va apporter tout ce dont il a besoin. Les outils, l’habillement, la nourriture bien sûr… on est sur une relation qui est vitale pour lui »

On remarque aussi une relation « artistique » particulière aux animaux : « On voit toutes ces peintures où l’homme est très peu représenté, la nature en elle-même est également assez peu représentée, voire pas du tout… par contre l’animal, lui, il règne en roi » ajoute Laurent Corbel « on le voit bien, même si on ne comprend pas encore bien pourquoi (…) on observe à tout point de vue que l’animal est très important pour l’homme de Cro Magnon »

Sur cette photo : l’Aurochs, l’un des derniers animaux préhistoriques encore en vie, il est présent au parc du Thot.