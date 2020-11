Le petit Homo Sapiens Italien aux déformations osseuses, il y a 11.000 ans

La grotte de Riparo del Romito est un site archéologique italien qui est l'un des très rares exemples d'association d'art rupestre et de sépultures. Le site, connu dès les années 1950, fut découvert officiellement en 1961 par Agostino Miglio. Le paléoanthropologue Bruno Maureille vous présente une sépulture rare...

"Dans cette cavité a été mise au jour une sépulture double. (...) L'un des deux individus s'est révélé être un sujet présentant des déformations osseuses de son squelette et de sa tête, traduisant obligatoirement une forme commune de nanisme. (...) Et nous sommes en présence d'une inhumation où on voit que les deux corps, de l'individu adulte et de cet individu souffrant de nanisme, sont à proximité l'un de l'autre, que ces deux individus ont été traités avec une forme de respect." Avec respect et avec égalité.