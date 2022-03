Le Roc de Cazelle : Les premières fouilles

A La Roque Saint-Christophe, on atteste d'une forte présence de l'Homme de Cro-Magnon à la Préhistoire

Même si on atteste de la présence de l'Homme de Néandertal non loin de là, c'est l'Homme de Cro-Magnon qui a le plus occupé le lieu à la Préhistoire, comme en témoigne Jérôme Bruneteau, guide ici, à La Roque Saint-Christophe.