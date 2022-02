Le Roc de Cazelle, un des berceaux de Cro-Magnon en Périgord Noir

Le Roc de Cazelle, entre les Eyzies-de-Tayac et Sarlat

Le Roc de Cazelle est une belle falaise entre Les Eyzies et Sarlat. Le long de cette falaise, on retrouve de nombreuses grottes et abris sous-roche.

La première occupation connue par les fouilles archéologiques qui ont été pratiquées ici date de la fin du Magdalénien, c'est à dire 10 000 ans avant J.C

Reconstitution d'une scène de chasse dans le Parc de la Préhistoire du Roc de Cazelle - Roc de Cazelle

Le Roc de Cazelle, c'est aussi un parc de la Préhistoire qui tout au long de votre visite propose des scènes de vie de Cro-Magnon reconstituées fidèlement.

C'était du pain béni pour faire un parc préhistorique, puisque on gravite autour de grottes qui ont été occupés en réalité par les hommes préhistoriques

Il y a beaucoup de choses à découvrir au Roc de Cazelle, ca tombe bien parce qu'on y passe toute la semaine, rappelons que ce site est ouvert tous les jours de 10h à 18h.