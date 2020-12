Les activités de médiation sur la préhistoire et les métiers de l’archéologie

Au sein du Pôle d'interprétation de la Préhistoire, "on propose des ateliers à la fois pour le grand public et pour le public scolaire", explique David Loyot, "centrés par un module de 60 m² qui reconstitue une fouille archéologique, et qui permet de redécouvrir les vestiges du passé à travers des fac-similés de matériel archéologique. Parmi les autres types d'ateliers, on a ce qu'on appelle des ateliers PréhistoLab qui vont permettre, aux plus jeunes mais aussi aux plus grands, de découvrir les outils du passé, les animaux de la préhistoire... On va revoir toutes les sciences de l'archéologie, les outils et l'art, bien sûr ; on ne peut pas passer à côté de l'art, quand on parle de la préhistoire."