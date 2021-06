Les animations de l’été au Musée National de Préhistoire des Eyzies

Les trésors préhistoriques du site du Regourdou sont conservés à Périgueux

A Périgueux, le Musée d’art et d’archéologie du Périgord, dont Véronique Merlin-Anglade est la Conservatrice et la Directrice, possède une partie du gisement du site du Regourdou, une ancienne grotte située non loin de Lascaux, à Montignac…