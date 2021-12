Les chercheurs s'appuient sur des logiciels 3D pour interpréter les traces et dessins sur les parois

Focus sur le travail d'une étudiante sur les grottes ornées et les différentes pratiques des scientifiques

Un échange de savoirs et une mise en lumière des différentes techniques d'apprentissage, à partir de relevés scientifiques, prises de vues sous divers angles et contours, il faut être précis autant pour la retranscription des traces et dessins que pour l'interprétation des données !