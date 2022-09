Des fossiles Néandertaliens ont investi le Musée National de la Préhistoire, aux Eyzies

1.800 pièces sont présentées en permanence dans les salles du Musée National de Préhistoire des Eyzies. Enorme, non ? Oui, encore que… 7 millions de pièces dorment encore dans les réserves, sur plus de 8 km linéaires… Alors pourquoi ne pas les réanimer ? Une collection de 902 moulages anthropologiques vous attend, correspondant à plus d’une centaine de fossiles humains. Des pièces dont la valeur patrimoniale et scientifique est exceptionnelle.

Affiche de l’exposition (Moulage du crâne de Shanidar 5) - © Création graphique Elsa Lopez, MNP

Le choix de présenter ces moulages néandertaliens s’est fait pour créer un lien avec l’exposition « Neandertal, une saison en Nouvelle Aquitaine » présentée au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire des Eyzies. Ainsi, au-delà de Shanidar (site préhistorique Iranien), on retrouve également plusieurs moulages néandertaliens du Sud-Ouest de la France, mais aussi d’Italie, etc.

Cette présentation « Moulages anthropologiques, l’intérêt original des copies », dans le cadre du dispositif « Le musée sort de sa réserve », est visible jusqu’au 19 septembre.

Bande annonce…