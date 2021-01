Les dolmens caussenards du néolithique en Périgord

« A la transition du 3e et du 4e millénaire avant Jésus-Christ, pénètre en Périgord la mode des dolmens simples » constate le préhistorien Alain Beyneix. « Ces construction traduisent le prolongement vers l’ouest de l’immense groupes des dolmens caussenards, qui s’étend du Lot à l’Ardèche, et dont on estime l’effectif totale à près de 3.000 monuments. Une grande homogénéité caractérise ces dolmens, que l’on qualifie également de dolmens simples, en raison du plan élémentaire de leur chambre. Cette dernière est quadrangulaire, formée par deux longs supports latéraux, et par une dalle de chevet engagée entre les montants. Une unique table de couverture reposait sur les montants. »

A voir en Périgord : les dolmens de Peyrelevade (Condat-sur-Trincou), de Campguihem (Faux), de Peyrebrune (Saint-Aquilin) et de Beauroulet (Valeuil).