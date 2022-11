Les éditions « Paléo » ; la revue du Musée National de Préhistoire des Eyzies

« Depuis le 1er Janvier 2021, j’exerce au sein du Musée national de Préhistoire la fonction de secrétaire d’édition pour la revue scientifique du musée, PALEO, en remplacement de Christine Boussat, partie à la retraite. Ma mission consiste à suivre l’élaboration de ce périodique depuis la réception des articles, leurs relectures et corrections jusqu’à leur mise en page et l’impression de l’ouvrage. Tout ce travail est réalisé en étroite collaboration avec la directrice de publication, Nathalie Fourment, Directrice du Musée national de Préhistoire, et les différents comités, de rédaction, de lecture et scientifique. »

Peggy Bonnet-Jacquement - © Musée National de Préhistoire des Eyzies

PALEO est une revue consacrée à la Préhistoire paléolithique, créée en 1989 sur initiative de la Société des Amis du Musée National de Préhistoire et de la Recherche Archéologique (SAMRA).

Elle est éditée par le Musée National de Préhistoire avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des Patrimoines, Service des musées de France), le soutien de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS (InSHS) et la participation de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap), des universités de Bordeaux, Toulouse, Nanterre, du Muséum national d'Histoire naturelle et des collectivités territoriales.

