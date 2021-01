Les gravures de la grotte de Cussac

PACEA est une unité mixte de recherche rattachée au CNRS, à l’université de Bordeaux et au Ministère de la Culture. Elle est associée à l’INRAP par convention-cadre. PACEA signifie « De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie ». Valérie Feruglio y est pariétaliste.

« La grotte est remarquable, en premier lieu, pour ce qui concerne l’art » constate Valérie Feruglio. « La très grande majorité des œuvres sont gravées de façon monumentale. On est habitué, en art pariétal, à voir des gravures miniatures, des gravures fines, avec des figures animales plus petites que nature, et là, on en a certaines qui sont même plus grandes que nature. »

Il existe également des représentations féminines… « Ça, ça tient à la période. On se situe dans le milieu du paléolithique récent, une période culturelle que l’on appelle le Gravettien, et plus particulièrement encore le Gravettien moyen, et c’est là où on a par ailleurs, dans d’autres sites, une production de statuettes féminines, et également des gravures de silhouettes, de profils féminins, que l’on retrouve aussi par exemple à la grotte du Pech-Merle, donc ce n’est pas étonnant de les trouver également à Cussac. »