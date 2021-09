Les Grottes de Combarelles, haut lieu de la culture Magdalénienne

Direction la Vallée de l'Homme, non loin des Eyzies-de-Tayac, pour découvrir les Grottes de Combarelles.

Découvertes en 1901, les Grottes de Combarelles sont l'un des 15 "sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère". On connait surtout les Grottes de Combarelles pour leur collection exceptionnelle de figuration pariétale : plus de 600 gravures, datant de 13 000 ans avant notre ère, réparties dans différentes galeries.

Thibault Morala, guide aux Grottes de Combarelles nous explique : « Les grottes de Combarelles sont un réseau souterrain assez complexe avec 2 galeries principales qui se divisent à partir d’un porche d’entrée… ». Pour vous donner une idée, il nous a partagé le plan du réseau :