Les guerres préhistoriques ont-elles existé en Dordogne ?

Scène de combat prise dans le Tassili N'ajjer, Algérie. Elle est datée autour du VIIe millénaire Avant le Présent. Elle illustre une des premières manifestations de conflit territorial. On y voit deux archers et un personnage armé d'un casse-tête.

« Il y a environ 3.700, 3.800 ans, le monde est plein ! L’Europe est pleine ! C’est-à-dire que la densité de population, si vous la mettez en parallèle aux capacités de production de ces époques, à un moment donné, vous ne pouvez pas pousser les murs » constate le guide conférencier Christophe Vigerie. « Si vous ne pouvez produire qu’un certain nombre de matières à manger, vous ne pouvez pas dépasser un seul de population. Et il se trouve que, ça y est, le monde européen est plein. Et on peut supposer que les problèmes de proximité, les problèmes de territoires, vont commencer à cette période, il y a environ 4.000, 4.500 ans, peut-être… »