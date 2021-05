Les innovations techniques tardives dans le travail de la pierre

Les oiseaux du paléolithique en Périgord

Avec Véronique Laroulandie, chargée de recherche au CNRS et archéozoologue, remontons le temps et imaginons… Nous sommes les premiers Homo Sapiens arrivant en Dordogne, 40 à 45.000 ans avant notre ère, et nous levons les yeux vers le ciel…