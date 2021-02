Les parures vestimentaires préhistoriques de Castel-Merle, à Sergeac

La grotte de Cussac et son « invention », en 2000

Le site où se situe la grotte de Cussac, au Buisson-de-Cadouin, est fouillé en 1950 par le préhistorien Denis Peyrony, puis quelques années plus tard par son fils Elie, sur une dizaine de mètres, sans déboucher véritablement sur la grotte, qui se révèlera, 50 ans plus tard, être ornée et sépulcrale.