Les percussions musicales préhistoriques redécouvertes par le « musicien voyageur » Serge Bulot

Des découvertes archéologiques attestées établissent une chronologie de l’apparition de la musique entre -100.000 et -10.000 ans. Certains instruments ont été retrouvés sur divers sites ; d’autres non… Beaucoup d’hypothèses circulent donc, ainsi que des certitudes. L’ethnologue, archéologue et historien français André Leroi-Gourhan, penseur des techniques et de la culture, a ainsi publié en 1965 un ouvrage intitulé « La mémoire et les rythmes ». La taille du silex a sans doute induit une pratique rythmique régulière, introduisant une culture rythmique dans la conscience toute neuve de l’Homo Sapiens.

Musicien professionnel sur quantité d’instruments, Serge Bulot a rassemblé une large collection de ces objets au cours de ses nombreux voyages à travers le monde. Depuis 22 ans, il organise des expositions-concerts à travers le monde (du Liban aux Etats-Unis), comme il vient de le faire à Coulaures. Serge Bulot espère à l’avenir, grâce à ses connaissances sur les instruments des origines, pouvoir poursuivre ses aventures avec les musées consacrés à la préhistoire en Dordogne.