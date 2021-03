Les premières habitations du néolithique

« Ces maisons sont en terre et en bois » explique le préhistorien Christian Chevillot. « En Dordogne, on devait utiliser beaucoup de chêne, de châtaignier ou du charme, pour les constructions. Alors ces maisons peuvent être des maisons de très grande taille, des maisons collectives, pour des groupes ou groupes de familles. Ces grandes maisons font 50, 60 mètres de long, avec trois nefs tout en bois, et un toit végétal. Moi, sur mon parc à Beynac, j'ai une maison ; elle a tenu 30 ans avec un toit fait avec de la brande locale, qu'on a fait en fagots et qu'on a installé sur le toit. »

Créé en 1988 et fermé en 2019, le Parc archéologique de Beynac, aménagé sur l’emplacement d’un site datant de l’âge de Bronze, vous invitait à partager la vie quotidienne des premiers paysans et métallurgistes. Avaient été reconstruites sur place des maisons typiques du néolithique et de l’âge de bronze, avec leurs aménagements.