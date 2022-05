Les produits dérivés de l’Atelier des Facs-Similés du Périgord à Montignac-Lascaux

Les produits dérivés du tourisme préhistorique en Dordogne portent le label Made in France. Partons à la rencontre de Francis Ringenbach), Directeur artistique et de la production de l’Atelier des Fac-Similés du Périgord à Montignac-Lascaux.

S’il vous arrive de visiter Paris, vous aurez sans doute la joie d’en repartir avec une jolie statuette de la Tour Eiffel, statuette bien évidemment fabriquée en Chine ; à quoi vous attendiez-vous ? En revanche, si vous faites le tour des sites préhistoriques de la Dordogne, votre souvenir proviendra à 100% de l’Atelier des Facs-Similés du Périgord, basé à Montignac-Lascaux. Un atelier qui, s’il vous plaît, a réalisé le fac-similé de la grotte de Lascaux. Et ça non plus, ce n’est pas du Chinois…