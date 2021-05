Les prospections géophysiques sur le site archéologique de La Peyrouse, à Saint-Félix-de-Villadeix

« Ma tâche est de cartographier les vestiges archéologiques qui peuvent se trouver sur le site » explique l’archéologue Vivien Mathé, « et notamment définir l'emprise globale du site, puisque l'on est a priori sur une agglomération dont on ne connait pas, pour le moment, l'étendue exacte. Ce que l'on sait, c'est qu'elle fait probablement plus d'une dizaine d'hectares. Et donc, grâce aux méthodes de prospections géophysiques, on a la possibilité de couvrir, dans un temps raisonnable, cette dizaine d'hectares et donc de pouvoir donner des informations aux archéologues qui, eux, vont pouvoir par la suite engager des fouilles, ou bien des sondages sur des zones bien précises de cette agglomération. Sur ce site, on a pu relever, dès la première campagne de prospection, ce qui nous apparaissait comme des vestiges d'un enclos de plusieurs dizaines de mètres de côté, qui depuis fait l'objet de fouilles par Eneko Hiriart, mon collègue de Bordeaux, qui s'avère être un sanctuaire gaulois. Mais on a également trouvé une multitude d'autres structures, que ce soient des fossés, des trous de poteaux, des structures de combustion également, liées peut-être à l'industrie du fer. »

Cette série a été conçue en étroite collaboration avec le Pôle d'interprétation de la Préhistoire des Eyzies, que nous remercions pour son concours.